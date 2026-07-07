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Civitella Alfedena, dramma nella zona faunistica del lupo: cuccioli in pericolo

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L’area faunistica del lupo di Civitella Alfedena è stata teatro di una vicenda dolorosa che ha scosso la comunità locale. Il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise ha diffuso un comunicato stampa che ha rivelato dettagli scioccanti riguardanti i cuccioli presenti in quella zona.

Secondo quanto riportato nel comunicato, la situazione dei cuccioli dell’area faunistica del lupo di Civitella Alfedena è stata definita come “una vicenda dolorosa”. Le informazioni contenute nel comunicato sono destinate esclusivamente agli organi d’informazione e sottolineano la gravità della situazione.

Il comunicato, inviato il 7 luglio 2026, ha suscitato preoccupazione tra gli ambientalisti e i cittadini che si battono per la salvaguardia della fauna selvatica. Le autorità del Parco Nazionale hanno richiesto massima riservatezza sulle informazioni contenute nel comunicato e hanno fatto appello alla collaborazione di tutti per affrontare questa situazione delicata.

Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulla vicenda, ma il Parco Nazionale ha assicurato di stare monitorando attentamente la situazione e di adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione dei cuccioli presenti nell’area faunistica del lupo di Civitella Alfedena.

La notizia ha destato interesse e preoccupazione nell’opinione pubblica, che si aspetta risposte concrete e azioni tempestive da parte delle autorità competenti per tutelare la fauna selvatica del territorio. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e di comunicazioni ufficiali da parte del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise riguardo a questa vicenda.

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