Civitella C., D’Addazio su laboratorio analisi

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA) – “Tornerà presto operativo il laboratorio analisi nel distretto sanitario di Civitella Casanova e ringrazio il direttore generale della Asl di Pescara, Vincenzo Ciamponi, per la prontezza manifestata nell’affrontare la tematica, e la consigliera Claudia Lattocco, capogruppo di ‘Uniti per il Territorio’ per avermi sottoposto l’istanza “. Lo rende noto il presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale, Leonardo D’Addazio, a margine della riunione svoltasi questa mattina, alla presenza anche del sindaco, Marco D’Andrea, e del direttore Uoc Luana Trafficante – si apprende dalla nota stampa. “Il centro prelievi – spiega D’Addazio – è chiuso da più di un anno e rappresenta di certo una carenza socio-sanitaria non più trascurabile per il territorio – Il sopralluogo effettuato all’interno della struttura – riferisce – ha dato esiti positivi ed il parere del direttore Ciamponi è stato determinante per l’avvio delle pratiche necessarie alla riattivazione dell’importante servizio che, presumibilmente avverrà entro il prossimo mese di settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Esprimo soddisfazione – conclude D’Addazio – per un intervento doveroso che consentirà di potenziare il suddetto distretto, riferimento sanitario dell’area pedemontana Vestina”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it