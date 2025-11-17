- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 17, 2025
Cronaca

Civitella del Tronto, investiti da plastica liquida: grave un 22enne

CIVITELLA DEL TRONTO (TE) – Due operai sono rimasti feriti durante un intervento di manutenzione su un macchinario in un’azienda che produce contenitori in PET. Secondo le prime informazioni, i lavoratori sono stati investiti da un getto di plastica liquida ad altissima temperatura.

Un 22enne è stato colpito al volto, in particolare a un occhio, riportando ustioni gravi: soccorso dal 118, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Mazzini di Teramo, dove i medici stanno valutando l’eventuale invio in un centro specializzato fuori regione. Il collega 59enne ha riportato ferite alle dita di una mano ed è stato medicato all’ospedale di Sant’Omero.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica per ricostruire la dinamica dell’incidente.

