Civitella del Tronto, investiti da plastica liquida: grave un 22enne

CIVITELLA DEL TRONTO (TE) – Due operai sono rimasti feriti durante un intervento di manutenzione su un macchinario in un’azienda che produce contenitori in PET. Secondo le prime informazioni, i lavoratori sono stati investiti da un getto di plastica liquida ad altissima temperatura.

Un 22enne è stato colpito al volto, in particolare a un occhio, riportando ustioni gravi: soccorso dal 118, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Mazzini di Teramo, dove i medici stanno valutando l’eventuale invio in un centro specializzato fuori regione. Il collega 59enne ha riportato ferite alle dita di una mano ed è stato medicato all’ospedale di Sant’Omero.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica per ricostruire la dinamica dell’incidente.