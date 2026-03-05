- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 5, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaCivitella del Tronto ospita l’assemblea dei Borghi più belli d’Italia in Abruzzo...
Eventi e Cultura

Civitella del Tronto ospita l’assemblea dei Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise, un’occasione per valorizzare identità e turismo.

- Spazio Pubblicitario 02 -

Sabato 7 marzo si terrà a Civitella del Tronto la prima assemblea del 2026 dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise. L’incontro vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei comuni aderenti alla rete, impegnati a discutere dei principali temi all’ordine del giorno, tra cui la scelta del delegato nazionale che rappresenterà Abruzzo e Molise nel direttivo dell’Associazione nazionale.

Il presidente dell’Associazione, Antonio Di Marco, ha sottolineato l’importanza di questo momento di confronto tra i borghi della rete, e ha evidenziato l’obiettivo comune di valorizzare i territori di Abruzzo e Molise. Secondo Di Marco, i borghi di queste regioni rappresentano una preziosa risorsa in termini di storia, identità e bellezza, oltre a essere comunità dinamiche desiderose di crescita.

Civitella del Tronto, situato in una posizione panoramica ai piedi dei Monti della Laga e affacciato sulla Val Vibrata, sarà il luogo ideale per ospitare l’assemblea. Di Marco ha spiegato che la scelta di questa località è stata fatta per rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni e per valorizzare i borghi che fanno parte dell’Associazione.

L’evento, che prevede anche una visita guidata del borgo e l’ingresso nella storica Fortezza di Civitella del Tronto, rappresenta un’importante occasione per rafforzare la rete dei borghi e per pianificare le iniziative future per il 2026. La fortificazione, di origine cinquecentesca e lunga oltre 500 metri, ospiterà anche il Museo delle Armi e la mostra dei pittori newyorkesi Mark Kostabi e Paul Kostabi.

La giornata si concluderà con una cena conviviale tra i partecipanti, che avranno l’opportunità di condividere idee e progetti per il futuro dei borghi di Abruzzo e Molise.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it