Civitella del Tronto ospita l’assemblea dei Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise, un’occasione per valorizzare identità e turismo.

Sabato 7 marzo si terrà a Civitella del Tronto la prima assemblea del 2026 dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise. L’incontro vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei comuni aderenti alla rete, impegnati a discutere dei principali temi all’ordine del giorno, tra cui la scelta del delegato nazionale che rappresenterà Abruzzo e Molise nel direttivo dell’Associazione nazionale.

Il presidente dell’Associazione, Antonio Di Marco, ha sottolineato l’importanza di questo momento di confronto tra i borghi della rete, e ha evidenziato l’obiettivo comune di valorizzare i territori di Abruzzo e Molise. Secondo Di Marco, i borghi di queste regioni rappresentano una preziosa risorsa in termini di storia, identità e bellezza, oltre a essere comunità dinamiche desiderose di crescita.

Civitella del Tronto, situato in una posizione panoramica ai piedi dei Monti della Laga e affacciato sulla Val Vibrata, sarà il luogo ideale per ospitare l’assemblea. Di Marco ha spiegato che la scelta di questa località è stata fatta per rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni e per valorizzare i borghi che fanno parte dell’Associazione.

L’evento, che prevede anche una visita guidata del borgo e l’ingresso nella storica Fortezza di Civitella del Tronto, rappresenta un’importante occasione per rafforzare la rete dei borghi e per pianificare le iniziative future per il 2026. La fortificazione, di origine cinquecentesca e lunga oltre 500 metri, ospiterà anche il Museo delle Armi e la mostra dei pittori newyorkesi Mark Kostabi e Paul Kostabi.

La giornata si concluderà con una cena conviviale tra i partecipanti, che avranno l’opportunità di condividere idee e progetti per il futuro dei borghi di Abruzzo e Molise.