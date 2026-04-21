Civitella del Tronto, pronto al via la 131ª edizione della Festa di S.S. Maria dei Lumi: fede, tradizione e grandi eventi dal 24 al 27 aprile

Civitella del Tronto celebra la 131ª Festa di Santa Maria dei Lumi, un’occasione speciale che unisce fede, tradizione e grandi eventi nel suggestivo borgo di Civitella del Tronto (TE).

Dal 24 al 27 aprile 2026, residenti e visitatori della Val Vibrata avranno l’opportunità di partecipare a quattro giornate di celebrazioni, musica e cultura locale. Il programma religioso è già iniziato con la Novena di preparazione, che culminerà il 25 aprile con la suggestiva processione con il Quadro della Madonna. La liturgia solenne sarà celebrata il 27 aprile con Sante Messe e una funzione serale presieduta da Sua Eccellenza Mons. Lorenzo Leuzzi.

Ma non mancheranno neanche eventi di intrattenimento per tutte le età: si inizia il 24 aprile con “La Notte di Gianni Schiuma” e si prosegue il 25 aprile con il Memorial “Marco Zanchè” di calcio a 5 e il “Voglio Tornare negli Anni ’90 Live Show”, a cui seguirà il “Red e Disi Night Party”. La domenica sarà dedicata ai giochi popolari di “Val Vibrata senza frontiere” e al concerto de “Lo Strano Percorso”, tributo agli 883 e a Max Pezzali.

La manifestazione si concluderà il 27 aprile con una fiera mattutina, l’estrazione del Quadro e un concerto de “I Musici”, prima di concludersi con uno spettacolare fuochi pirotecnici. Durante l’intero evento, saranno presenti stand enogastronomici dedicati alle eccellenze locali.

L’organizzazione, coordinata dall’ASD Civitella FC e dal Comitato Festa in collaborazione con i Frati, il Comune di Civitella del Tronto e numerosi sponsor, invita tutti a partecipare a questo storico evento che celebra l’identità del territorio e coinvolge la comunità in una tradizione millenaria.