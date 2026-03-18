Civitella Messer Raimondo, Marco Falaguasta porta in scena “È intelligente… ma non studia!” per l’inizio della rassegna teatrale “Due comuni, un solo sipario”

Prende ufficialmente il via la rassegna teatrale *“Due comuni, un solo sipario”*, frutto della collaborazione tra le Amministrazioni comunali di Civitella Messer Raimondo e Lama dei Peligni, nel chietino. Il progetto, curato dall’artista abruzzese Federico Perrotta, propone un ciclo di quattro spettacoli di alto livello che mirano a coniugare divertimento e qualità artistica per il territorio.

La stagione si apre domenica 22 marzo alle ore 18:00 presso l’Auditorium della Cultura di Civitella Messer Raimondo, con il primo appuntamento che vede protagonista Marco Falaguasta. L’attore, noto per la sua partecipazione a fiction di successo come *L’amore strappato* e *Fosca Innocenti*, presenterà il suo nuovo spettacolo *“È intelligente… ma non studia!”*.

Lo spettacolo, scritto da Falaguasta insieme ad Alessandro Mancini e prodotto da Nicola Canonico per la Good Mood, esplora con ironia e profondità il mondo della scuola e il passaggio generazionale che ha trasformato gli alunni di ieri negli insegnanti di oggi. Attraverso momenti di divertimento e riflessione, si pone l’interrogativo se l’istituzione scolastica abbia davvero preparato adeguatamente alla vita reale.

Ad arricchire la serata ci sarà la presenza musicale dal vivo di dj Alessandra Germani, che interpreterà brani che hanno segnato la memoria collettiva, creando un perfetto equilibrio tra comicità e ritmo.

L’iniziativa, fortemente voluta dalle due Amministrazioni per unire i territori attraverso la cultura, vede in Federico Perrotta il coordinatore artistico garante di una proposta dinamica e coinvolgente.

Gli altri appuntamenti della rassegna sono i seguenti:

– Domenica 12 aprile, ore 18.00 a Lama dei Peligni, Teatro Sala Polivalente “A. Del Pizzo”, con Michele La Ginestra in “M’accompagno da me”;

– Domenica 26 aprile, ore 18.00 a Civitella Messer Raimondo, Auditorium della Cultura, Federico Perrotta sarà protagonista in “La banda”, una storia di swing, mambo, twist e carrarmati;

– Domenica 3 maggio, ore 18.00 a Lama dei Peligni, Teatro Sala Polivalente “A. Del Pizzo”, Compagnia Cast in “Ditegli sempre di si”, la commedia di Eduardo De Filippo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 500 16 99. Il servizio navetta previsto è gratuito. I biglietti sono disponibili su https://www.ciaotickets.com/it/abbonamenti/due-comuni-un-solo-grande-sipario-civitella-messer-raimondo-lama-dei-peligni.