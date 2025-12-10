Classifica Agenas, i 15 ospedali top d’Italia

Il nuovo report 2025 del Programma nazionale esiti (PNE) di Agenas ha acceso i riflettori sulla qualità degli ospedali italiani. Su 1.117 strutture pubbliche e private valutate, solo 15 ospedali sono stati promossi con livelli di performance “alti” o “molto alti” in tutte le principali aree cliniche analizzate. Si tratta di un elenco che, di fatto, rappresenta la classifica delle eccellenze italiane, pur se Agenas preferisce parlare di “monitoraggio” più che di graduatoria.

Come nasce la classifica: il Programma nazionale esiti

La fotografia arriva dal PNE 2025, lo strumento con cui Agenas misura ogni anno gli esiti delle cure ospedaliere. Il report incrocia una serie di indicatori che riguardano:

area cardiocircolatoria (infarto, ictus, cardiochirurgia);

; area respiratoria ;

; chirurgia generale e chirurgia oncologica ;

e ; gravidanza e parto ;

; area osteomuscolare (fratture, protesi ecc.);

Gli ospedali vengono valutati su una scala che va da livelli critici (colori dal rosso al giallo) fino ai livelli “alti” e “molto alti” (verde), in base a parametri come mortalità a 30 giorni, volumi di attività, appropriatezza dei ricoveri e organizzazione dei percorsi.

Le 15 strutture “top” sono quelle che, in almeno sei aree cliniche, raggiungono i punteggi migliori, senza mostrare criticità significative.

I 15 migliori ospedali d’Italia secondo Agenas

Secondo l’elaborazione dei dati PNE 2025, le strutture promosse a pieni voti sono:

Ospedale Bolognini – Lombardia

– Lombardia Ospedale di Montebelluna – Veneto

– Veneto Ospedale di Bentivoglio – Emilia-Romagna

– Emilia-Romagna Ospedale di Città di Castello – Umbria

– Umbria Ospedale Maggiore di Lodi – Lombardia

– Lombardia Fondazione Poliambulanza – Lombardia

– Lombardia Ospedale Papa Giovanni XXIII – Lombardia

– Lombardia Istituto clinico Humanitas – Lombardia

– Lombardia Ospedale di Cittadella – Veneto

– Veneto Ospedale di Fidenza – Emilia-Romagna

– Emilia-Romagna P.O.F. Lotti – stabilimento di Pontedera – Toscana

– Toscana Stabilimento Umberto I – G.M. Lancisi – Marche

– Marche Azienda ospedaliera universitaria Federico II – Napoli, Campania

– Napoli, Campania Ospedale di Savigliano – Piemonte

– Piemonte Ospedale di Mestre – Veneto

In totale, quindi, 5 strutture si trovano in Lombardia, 3 in Veneto, 2 in Emilia-Romagna e una rispettivamente in Umbria, Toscana, Marche e Piemonte. L’unico ospedale del Sud nella lista è la Aou Federico II di Napoli.

Un Paese spaccato: eccellenze al Nord, più criticità al Sud

Il quadro che emerge dal PNE conferma un dato ormai consolidato: la maggiore concentrazione di eccellenze al Centro-Nord e una maggiore presenza di criticità nel Mezzogiorno. Dei 15 ospedali al top, 14 sono al Centro-Nord, con un ruolo di primo piano per Lombardia e Veneto.

Parallelamente, Agenas segnala che quasi due strutture su dieci (198 ospedali su 1.117) sono “rimandate”, cioè presentano almeno un indicatore al di sotto degli standard minimi e vengono invitate a un percorso di revisione interna tramite audit. Le aree più delicate risultano la gestione di gravidanza e parto e l’area cardiocircolatoria.

Le criticità si concentrano soprattutto in alcune regioni del Sud (Campania, Sicilia, Puglia, Calabria), che sommano il numero più elevato di strutture con livelli di performance da migliorare, pur accanto a reparti e singoli ospedali che raggiungono comunque risultati positivi.

Cosa significa per cittadini e territori

La “classifica” Agenas non è un elenco di merito in senso assoluto, ma uno strumento tecnico pensato per misurare gli esiti delle cure e aiutare aziende sanitarie e Regioni a individuare punti di forza e aree da potenziare. Per i cittadini, tuttavia, rappresenta un riferimento utile per capire:

dove si concentrano i centri con maggiore esperienza in alcune patologie complesse;

in alcune patologie complesse; quali strutture vengono riconosciute come modello organizzativo in più aree cliniche;

in più aree cliniche; quanto pesano ancora i divari territoriali nell’accesso a cure omogenee sul territorio nazionale.

Agenas stessa ricorda che questi dati vanno letti insieme ad altri elementi, come l’organizzazione della rete ospedaliera, i tempi di attesa, l’offerta territoriale e i piani regionali di rientro, per avere un quadro completo della qualità dell’assistenza.

Un punto di partenza per migliorare

L’edizione 2025 del PNE mostra da un lato segnali di miglioramento in molti indicatori rispetto agli anni precedenti, dall’altro evidenzia che il numero di strutture promosse “a pieni voti” resta ancora limitato. L’obiettivo dichiarato dell’Agenzia è usare questi risultati per:

promuovere percorsi di audit clinico negli ospedali con maggiori criticità;

negli ospedali con maggiori criticità; favorire la concentrazione dei casi più complessi nei centri con più esperienza;

nei centri con più esperienza; supportare le Regioni nella programmazione delle reti ospedaliere, riducendo progressivamente gli squilibri territoriali.

Per i cittadini, la nuova classifica Agenas diventa così uno strumento in più per informarsi, chiedere trasparenza e seguire l’evoluzione della qualità del Servizio sanitario nazionale nei prossimi anni.