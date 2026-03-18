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Classifica di Serie B: Venezia allunga sul Monza

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In queste ore la classifica di Serie B è il tema in tendenza online, con il Venezia che schianta il Padova e allunga sul Monza. Un debutto da incubo per Ashley Cole con il Cesena, mentre la Reggiana frena il Monza. Nel frattempo, il Mantova colpisce e l’Empoli si salva. La gara tra Venezia e Padova si è conclusa con un tris dei primi, consolidando il loro vantaggio in classifica. Nel contempo, la Reggiana ha fermato il Monza, permettendo al Venezia di allungare sulle inseguitrici. Un turno ricco di emozioni e colpi di scena, che ha influenzato la lotta per la promozione in Serie A. Per approfondimenti e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti online.

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