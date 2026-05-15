Classifica Giro d’Italia: novità sulla sesta tappa

La classifica del Giro d’Italia è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i trend più ricercati online. Ultime notizie riguardano la sesta tappa che ha visto i ciclisti da Paestum a Napoli con emozionanti fasi finali. Napoli, dopo l’arrivo del Giro, ha ripristinato viabilità, servizi e decoro urbano per accogliere al meglio l’evento. Da segnalare la gioia di Ballerini, vincitore della tappa, che al traguardo non ha trattenuto le lacrime.

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