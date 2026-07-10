Classifica LEA 2024: Sanità, le Regioni in testa

La sanità in Italia è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i trend più ricercati sui motori di ricerca. Si parla delle Regioni con l’assistenza migliore, analizzando la classifica LEA 2024. Nonostante i progressi, emerge che il diritto alla salute resta diseguale, con alcuni territori ancora sotto la soglia prestabilita. In particolare, si nota un trend positivo per Liguria e Abruzzo, mentre Molise e Marche evidenziano un calo. Questi dati offrono spunti interessanti per comprendere l’evoluzione del sistema sanitario italiano e le disparità presenti sul territorio nazionale.

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