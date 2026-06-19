Cleto munari: l’icona del design internazionale

In queste ore, il nome di Cleto Munari è al centro dell’attenzione online, scalando le classifiche dei trend sui motori di ricerca. L’artista vicentino, icona del design internazionale, ci ha lasciato a 95 anni. La sua carriera è stata contraddistinta da un’incredibile maestria nel maneggiare i colori, che lo ha reso un punto di riferimento nel mondo del design. Munari ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico, ispirando generazioni di creativi con la sua visione unica e innovativa.

La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dell’arte e del design, ma il suo lascito artistico continuerà a vivere attraverso le opere che ha creato. Per approfondire la vita e le opere di Cleto Munari, è possibile consultare le fonti online per ulteriori dettagli e testimonianze su questo grande maestro del colore.