Clima freddo: weekend instabile in Italia

Lunedì 23 Marzo 2026, ore 05:38, il tema in tendenza è il freddo, con l’Italia che si prepara ad affrontare un primo fine settimana di primavera instabile. Le previsioni meteo indicano un ritorno dell’inverno, con aria fredda e neve in arrivo su diverse regioni del Paese. Al momento, si segnala un’allerta gialla per Basilicata, Calabria e Sicilia, dove sono attese precipitazioni.

La situazione meteo ha generato grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si consiglia di approfondire online per ricevere gli aggiornamenti più recenti su questa situazione in evoluzione.