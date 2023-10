Clima, Marcozzi: necessaria Commissione permanente

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Sentire oggi in Consiglio regionale richiedere “interventi strutturali per contrastare i danni derivanti dai cambiamenti climatici” da parte degli stessi colleghi che hanno boicottato l’istituzione della VI Commissione permanente, da me proposta, sul ciclo idrico integrato e la resilienza ai cambiamenti climatici, farebbe ridere se non fosse drammatico”. Così il Consigliere regionale di Forza Italia Sara Marcozzi a margine del Consiglio regionale straordinario convocato quest’oggi in materia di agricoltura – si legge sul sito web ufficiale. “I danni subiti dal comparto agricolo e vitivinicolo abruzzese sono stati straordinari, e bisogna proseguire l’impegno nel reperire risorse aggiuntive, cercando ulteriori disponibilità. È chiaro che, tra le principali cause che hanno messo in ginocchio un settore strategico per l’Abruzzo, ci siano i cambiamenti climatici, con una sempre più ricorrente alternanza tra eccessi di pioggia e momenti di siccità. Alla luce di ciò, e a valle del lavoro svolto con la Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica, ho proposto l’istituzione di una commissione permanente che si occupasse esclusivamente di acqua e resilienza ai cambiamenti climatici, così da attuare un piano programmatico chiaro, superando la logica della rincorsa dell’emergenza – si legge sul sito web ufficiale. Una proposta che è stata boicottata dalle opposizioni unite del Consiglio regionale, e mi stupisce che oggi si continuino a fare – a parole – richieste in questo senso senza avere poi il coraggio di votare – nei fatti – un provvedimento concreto”.“Forza Italia ha sposato questa causa dal primo momento, impegnandosi fattivamente per mettere ordine al sistema idrico e per affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici con una visione a lungo termine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È il momento che tutti prendano coscienza della situazione, non solo a parole ma con i fatti, approvando l’istituzione della commissione permanente così da dotare il Consiglio regionale di uno strumento fondamentale per fare programmazione nel modo più ordinato possibile”, conclude Marcozzi – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it