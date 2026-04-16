Clippers e Warriors: sfida in tendenza

La sfida tra i Los Angeles Clippers e i Golden State Warriors è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Nell’ultimo confronto, i Warriors hanno prevalso con un punteggio di 126-121 sui Clippers, con una prestazione eccezionale di Stephen Curry che ha segnato 35 punti. La rivalità tra queste due squadre della NBA continua a catturare l’interesse degli appassionati di basket di tutto il mondo.

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