martedì, Febbraio 24, 2026
Cobolli e Bellucci nel main draw dell’ATP Acapulco

La notizia dell’ATP Acapulco è in cima ai trend online in queste ore, suscitando grande interesse tra gli appassionati di tennis. Con l’ultimo aggiornamento del feed, si conferma la presenza di Cobolli e Bellucci nel main draw del torneo. Cobolli, fortunato nel sorteggio, si troverà nella zona di Ruud, mentre per Bellucci le prospettive sono meno favorevoli. Nel tabellone, Zverev si posiziona al primo posto davanti a De Minaur, promettendo incontri avvincenti e ad alto livello tecnico. Gli appassionati possono approfondire ulteriormente online per tutte le ultime novità e aggiornamenti riguardanti l’ATP Acapulco.

