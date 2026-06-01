Cobolli vicino top5: duello classifica ATP Race

In queste ore il tema dell’ATP ranking è tra i più ricercati online e si trova in cima ai top trend sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento feed risale alle 14:50 di oggi. Flavio Cobolli si avvicina alla top5 nella classifica ATP Race, con Fils e Medvedev pronti a dargli battaglia. I tifosi giallorossi ora sognano Cobolli re al Roland Garros, dopo il ko di Sinner. Il tennista italiano ha dichiarato di essere stato solido e di aver gestito tutte le difficoltà incontrate. Un momento emozionante per il tennis italiano, con Cobolli che si prepara a nuove sfide e traguardi.

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