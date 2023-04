Codice appalti,Bocchino:utile per sblocco cantieri

- Advertisement -

– “Anche in Abruzzo a causa di lungaggini burocratiche troppi cantieri sono fermi, ma grazie al nuovo Codice degli appalti, fortemente voluto dal vice premier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, presto saranno sbloccati tantissimi cantieri, riservando più autonomia agli enti locali, specie ai piccoli comuni, che con gli affidamenti diretti potranno procedere in modo rapido ed efficiente nella realizzazione dei lavori.’ Così in una nota la consigliera regionale della Lega, Sabrina Bocchino, che sottolinea: “Questa norma è in linea con quelle dei paesi europei che guardano alla crescita, allo sviluppo e alla semplificazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non ci spaventano le critiche sterili e faziose che arrivano da sinistra – Ancora una volta – conclude la Bocchino – possiamo dimostrare con fatti concreti il buongoverno Lega, che lavora con i fatti per costruire un Italia più veloce e moderna”. (com/red)

