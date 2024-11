Codice della Strada, D’Incecco: Finalmente una vera riforma

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Dopo anni di attesa abbiamo finalmente una vera riforma del Codice della strada – Un nuovo codice che guarda alla sicurezza dei cittadini, con regole più severe – Ma non solo questo, anche tanta informazione e prevenzione – Un grande lavoro portato a compimento dal Ministro e Vice Premier Matteo Salvini che ha come unico obiettivo la riduzione dei morti sulle strade”. Così il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco sull’approvazione definitiva in Senato del provvedimento – aggiunge testualmente l’articolo online. “Grazie a questa riforma, – sottolinea – sulle nostre strade tornano regole e buonsenso: stop a chi guida sotto l’effetto di droga e alcol o con il telefonino, e ancora targa, casco e assicurazione per andare in monopattino, stretta su chi abbandona gli animali, inasprimento delle multe per chi parcheggia sui posteggi riservati ai disabili – precisa il comunicato. Tutti interventi volti a garantire ai cittadini una mobilità sicura – si apprende dal portale web ufficiale. Una vittoria della Lega e del ministro Salvini, frutto di un confronto durato più di un anno con associazioni, enti locali, realtà dell’automotive ed esperti”, conclude D’Incecco – riporta testualmente l’articolo online.

