Coinbase: la criptovaluta al centro dell’attenzione

La criptovaluta Coinbase è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento riguardante la regolamentazione Clarity Act ha suscitato interesse e dibattiti nel settore delle criptovalute. La proposta di legge ha superato una fase importante al Senato degli Stati Uniti, portando alla luce dettagli sul Clarity Act.

La senatrice Warren ha rivolto un appello alla SEC per indagare su World Liberty Financial, supportato dall’ex presidente Trump. Questo avvenimento potrebbe avere ripercussioni significative sull’industria delle criptovalute e sulle regolamentazioni future.

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