Collaborazione tra Commissione Pari Opportunità e Assessorato alle Politiche Sociali

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– La “Commissione per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini”, in occasione della celebrazione dei primi 100 giorni di attività, ha sancito formalmente la collaborazione istituzionale con l’Assessorato alle Politiche Sociali di Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Nell’incontro dello scorso 3 aprile, l’assessore Roberto Santangelo, è intervenuto in audizione davanti ai membri della Commisione, su richiesta della presidente CPO, Rosa Pestilli – precisa la nota online. “L’assessore ha sottolineato la propria attenzione verso le politiche sociali, che si sostanzia in un significativo investimento in misure di inclusione e sostegno alle persone più fragili – precisa la nota online. Linee comuni d’azione, in particolare, i progetti di Vita Indipendente, il potenziamento dei centri diurni, il rafforzamento dei centri antiviolenza e l’attenzione all’invecchiamento attivo”, spiega Pestilli e aggiunge: “Mi preme sottolineare come l’Assessore abbia condiviso la linea programmatica tracciata in questi mesi e, in particolare, si è complimentato per l’intuizione del progetto ‘On The Road’, confermandone il valore teso al riscatto socio-economico delle donne vittime di violenza”. L’assessore Santangelo, inoltre, ha recepito gli stimoli ricevuti dalla Commissione in merito allo sviluppo del tavolo tecnico di rete regionale per il contrasto alla violenza di genere, e in merito alla ripartizione dei fondi per il sostegno delle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio per le donne e per il supporto alle attività dei centri per uomini maltrattanti – aggiunge la nota pubblicata.

