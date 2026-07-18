Collalto Sabino: apre la nuova osteria “La Cantina dei Ribelli” durante la Sagra delle Cordicelle – un progetto di valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali

Sabato 18 luglio, dalle ore 17, nel suggestivo borgo medievale di Collalto Sabino (Rieti), verrà inaugurata la nuova osteria “La Cantina dei Ribelli”, un progetto che unisce il recupero del patrimonio storico, la valorizzazione delle tradizioni e il rilancio del territorio.
L’apertura della Cantina dei Ribelli si inserisce nel contesto della storica Sagra delle Cordicelle, uno degli eventi più attesi dell’estate collaltese, che celebra le eccellenze gastronomiche locali e, in particolare, la pasta tradizionale fatta a mano, le tipiche cordicelle.
Il progetto di recupero conservativo degli antichi ambienti nel centro storico di Collalto Sabino è stato realizzato grazie ai fondi dell’Unione Europea – Next Generation EU, nell’ambito delle misure del PNRR dedicate alla rigenerazione dei piccoli borghi storici.
La sindaca di Collalto Sabino, Maria Pia Mercuri, ha espresso grande soddisfazione per i numerosi progetti realizzati dall’Amministrazione comunale grazie ai finanziamenti del PNRR, finalizzati al miglioramento dell’accoglienza turistica, alla tutela del patrimonio storico e alla valorizzazione delle tradizioni locali.
L’inaugurazione della Cantina dei Ribelli sarà seguita dalla Sagra delle Cordicelle, con degustazioni dei piatti della tradizione, musica dal vivo e una serata di festa nel suggestivo scenario del borgo di Collalto Sabino.
Un’appuntamento da non perdere per riscoprire i sapori autentici della Valle del Turano e per vivere il fascino di uno dei borghi più belli del Lazio.