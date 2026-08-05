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Eventi e Cultura

Collalto Sabino presenta i risultati del progetto “Borghi Uniti per la rigenerazione della Valle del Turano”

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Il borgo medievale di Collalto Sabino (Rieti) si prepara ad ospitare la presentazione dei risultati del progetto finanziato dall’Unione Europea “Borghi uniti per una rigenerazione culturale e sociale della Valle del Turano”. L’appuntamento è fissato per giovedì 6 agosto alle ore 17 presso la Sala “Spazio Comune”, in piazza Giuseppe Marconi, 1.

Dopo un lungo lavoro progettuale e finanziario, 15 interventi rigenerativi sono stati realizzati nei Paesi della Valle del Turano, come Collalto Sabino, Paganico Sabino e Colle di Tora. Questi interventi hanno visto la collaborazione di molte attività private, portando a importanti risultati in termini di riqualificazione e sviluppo sociale e culturale del territorio.

Durante l’evento, sarà possibile ascoltare le prospettive per il futuro introdotte dai protagonisti del progetto, tra cui autorità locali, rappresentanti delle Istituzioni, Enti nazionali e associazioni coinvolte. Il progetto, finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea – Next Generation Eu, mira a continuare il rilancio di questi “piccoli gioielli del territorio italiano”.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Antonio Ranalli, Coordinatore Centro Italia di Italian Travel Press, associazione di stampa turistica FNSI al numero 347 6442105.

L’appuntamento a Collalto Sabino è un’opportunità per celebrare il successo di un progetto che ha visto un forte impegno delle amministrazioni comunali e delle attività private, dimostrando come la collaborazione possa portare a risultati significativi per la rigenerazione culturale e sociale di un territorio così ricco di storia e tradizione come la Valle del Turano.

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