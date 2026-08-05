Collalto Sabino presenta i risultati del progetto “Borghi Uniti per la rigenerazione della Valle del Turano”

Il borgo medievale di Collalto Sabino (Rieti) si prepara ad ospitare la presentazione dei risultati del progetto finanziato dall’Unione Europea “Borghi uniti per una rigenerazione culturale e sociale della Valle del Turano”. L’appuntamento è fissato per giovedì 6 agosto alle ore 17 presso la Sala “Spazio Comune”, in piazza Giuseppe Marconi, 1.

Dopo un lungo lavoro progettuale e finanziario, 15 interventi rigenerativi sono stati realizzati nei Paesi della Valle del Turano, come Collalto Sabino, Paganico Sabino e Colle di Tora. Questi interventi hanno visto la collaborazione di molte attività private, portando a importanti risultati in termini di riqualificazione e sviluppo sociale e culturale del territorio.

Durante l’evento, sarà possibile ascoltare le prospettive per il futuro introdotte dai protagonisti del progetto, tra cui autorità locali, rappresentanti delle Istituzioni, Enti nazionali e associazioni coinvolte. Il progetto, finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea – Next Generation Eu, mira a continuare il rilancio di questi “piccoli gioielli del territorio italiano”.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Antonio Ranalli, Coordinatore Centro Italia di Italian Travel Press, associazione di stampa turistica FNSI al numero 347 6442105.

L’appuntamento a Collalto Sabino è un’opportunità per celebrare il successo di un progetto che ha visto un forte impegno delle amministrazioni comunali e delle attività private, dimostrando come la collaborazione possa portare a risultati significativi per la rigenerazione culturale e sociale di un territorio così ricco di storia e tradizione come la Valle del Turano.