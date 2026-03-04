Collateral film: folle piano notturno di Tom Cruise

Il tema del film ‘Collateral’ è al centro dell’attenzione online in queste ore, risultando uno dei trend più ricercati sui motori di ricerca. Il thriller diretto da Michael Mann vede Tom Cruise nei panni di un misterioso assassino che coinvolge un tassista, interpretato da Jamie Foxx, nel suo piano omicida durante una notte turbolenta a Los Angeles.

La trama avvincente e la performance degli attori hanno catturato l’interesse del pubblico, mentre la tensione crescente e la spietatezza del personaggio di Cruise rendono ‘Collateral’ un film da non perdere per gli amanti del genere.

Per chi desidera approfondire ulteriormente questo coinvolgente thriller, è possibile trovare maggiori dettagli e recensioni online. Restate aggiornati per scoprire tutti i retroscena dietro la realizzazione di questo intenso film.