Collecorvino, 26enne fuori strada contro un albero: ricoverata in rianimazione

COLLECORVINO (PE) – Incidente questa mattina sulla strada provinciale 5: una 26enne di Collecorvino ha perso il controllo dell’auto, è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti il 118 – anche con elisoccorso – e le forze dell’ordine. Dopo la stabilizzazione, la giovane è stata trasferita in elicotteroall’ospedale “Spirito Santo” di Pescara, dove è ricoverata in rianimazione.

I rilievi sono a cura della Polizia municipale di Collecorvino; sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano.