Collegamenti aeroporto d’Abruzzo, D’Incecco e Mannetti: decreto Salvini strategico

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:30 aprile 2026 – 11:01- “Un risultato importante e atteso per garantire ai cittadini abruzzesi il pieno diritto alla mobilità. Un grande ringraziamento al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per l’attenzione che dimostra ancora una volta di avere verso il nostro territorio”. Così i consiglieri regionali della Lega Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti “sulla firma del decreto che dà il via libera alla continuità territoriale e, quindi, ai collegamenti tra l’aeroporto d’Abruzzo, Milano Linate e Torino” si legge in una nota – viene evidenziato sul sito web. “Per la nostra regione – sottolineano – questo decreto ha un valore strategico perché rafforza la connessione con Milano, principale hub economico e finanziario del paese, e con Torino, polo industriale di riferimento, creando nuove opportunità per il tessuto produttivo, per il turismo e per l’occupazione – si apprende dalla nota stampa. Le imprese abruzzesi potranno contare su collegamenti fondamentali per competere sui mercati nazionali e internazionali – precisa la nota online. Un intervento frutto dell’impegno e della collaborazione fra Governo e Regione” aggiungono – aggiunge testualmente l’articolo online. Mannetti e D’Incecco ricordano inoltre “che il tema della continuità territoriale aerea era già stato posto all’attenzione negli anni scorsi dall’allora presidente della Saga, Vittorio Catone, che ne aveva evidenziato la necessità nell’ambito del nuovo Piano Nazionale Aeroporti – precisa la nota online. In più occasioni – spiegano – era stata sottolineata l’importanza di mettere tutti gli scali sullo stesso piano, nel rispetto delle logiche di mercato, chiedendo di valutare la continuità territoriale con gli aeroporti di Milano e collegamenti diretti con gli scali delle isole – Oggi finalmente grazie al ministro Salvini il decreto di attivazione”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it