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Attualità

Colloqui servizio civili

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Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Con la presente si comunicano le date e gli orari dei colloqui per il Servizio Civile Universale – si apprende dalla nota stampa. Bando 2026- Sede 207911 Ufficio Opere Pubbliche / TerritorioViale Giovanni Amendola, 53 – 66100 Chieti (CH)A sostegno della comunità:i servizi assistenziali nei comuni abruzzesi DATA: 27/05/2026 | FASCIA ORARIA DALLE: 09.00 ___________________________________ Bando 2026 – Sede 207911Ufficio Opere Pubbliche / TerritorioViale Giovanni Amendola, 53 – 66100 Chieti (CH)Promozione turistica e partecipazione nei comuni abruzzesi – precisa il comunicato. DATA: 28/05/2026 | FASCIA ORARIA DALLE:11.00 ___________________________________ Bando 2026 – Sede 207914InformagiovaniVia Bertrando e Silvio spaventa, 47 – 66100 Chieti (CH)Volontari nei Servizi Turistici ed Educativi dei Comuni Abruzzesi DATA: 27/05/2026 | FASCIA ORARIA DALLE: 12.00 Tutti i colloqui si svolgeranno nella sede del Comune di chieti di Viale Amendola, 53 – 66100 Chieti – precisa il comunicato. I candidati saranno avvisati tramite e-mail. —

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it

 

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