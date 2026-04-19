Colombia: confermato primo caso di variante virale

La Colombia è al centro dell’attenzione in queste ore, con la conferma del primo caso di una variante virale particolarmente aggressiva. Il Ministero della Salute ha annunciato che il caso è stato identificato ad Antioquia e che sono stati attivati tutti i controlli e le misure necessarie per evitare la diffusione della malattia. Al momento, le autorità assicurano che non vi è trasmissione comunitaria, ma la situazione è costantemente monitorata.

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