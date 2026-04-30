Comicon: l’evento che appassiona la rete

Oggi l’attenzione della rete è tutta concentrata sul Comicon, l’evento che coinvolge appassionati di fumetti, videogiochi e cultura pop. Tra le notizie più ricercate online, spicca la fase finale della eSerie A Goleador 2026 che ha preso il via a Napoli in occasione del Comicon.

Non solo intrattenimento, ma anche sostenibilità: Cial, Corepla e Ricrea porteranno il riciclo al Comicon 2026, promuovendo pratiche eco-friendly durante l’evento.

La 26esima edizione del Comicon Napoli prenderà il via domani, con Gamereactor come partner media internazionale ufficiale di quest’anno. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di tutto il mondo.

Per restare aggiornati su tutte le novità legate al Comicon e alle sue iniziative, non resta che approfondire online e seguire da vicino le ultime notizie sul web.