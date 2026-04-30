Comicon Napoli 2026: attese per l’evento culturale

Oggi a Napoli prende il via il Comicon 2026, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti e cultura pop. L’evento, che vede la partecipazione di ospiti italiani e internazionali, è al centro dell’attenzione online e risulta essere uno dei trend più cercati sui motori di ricerca.

Un momento clou del programma è il talk dedicato a Caravaggio, Milo Manara e al mondo del fumetto, con la presenza di Stefano Causa al Pio Monte della Misericordia. Un’occasione unica per approfondire il legame tra arte e fumetto, tra tradizione e innovazione.

Inoltre, il Comicon Napoli dedica spazio e attenzione alla situazione in Palestina, con un focus che racconta il dolore di Gaza attraverso le opere di artisti e illustratori. Un modo per sensibilizzare il pubblico su tematiche importanti e attualità internazionale.

Per restare aggiornati su tutte le novità e gli eventi del Comicon Napoli 2026, è possibile approfondire online e seguire le varie iniziative in programma. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di fumetti, cultura e arte in generale.