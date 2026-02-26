Comitato Legislazione: ascoltati sindaci su legge montagna e dimensionamento scolastico

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:26 febbraio 2026 – 17:39- L’Aquila, 26 febbraio – “Vogliamo tornare ad essere riconosciuti come comuni di montagna”. E’ stato unanime il coro dei tanti sindaci ascoltati questo pomeriggio dal Comitato per la Legislazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono i primi cittadini di Bolognano, Castilenti, Rocca Scalegna, Furci, Montefino, Molina Aterno, ad aver riferito alla presidente Carla Mannetti e a tutti i componenti del Comitato, circa l’importanza di fare un passo indietro rispetto a quanto previsto dalla legge nazionale n. 131/2025, che ha rideterminato i criteri per la classificazione dei comuni montani – precisa la nota online. “Il Comitato ha fatto presente ai Comuni che è in corso di redazione un disegno di legge che non riguarda solo il discorso sulla legge sulla montagna ma riguarda le aree interne e anche i Comuni della legge n. 131”, ha dichiarato la Mannetti a chiusura della seduta e ha aggiunto: “Abbiamo puntualizzato, come hanno già fatto l’assessore Roberto Santangelo e il presidente Marco Marsilio, che nell’Accordo della Conferenza unificata sarà lasciata una finestra per la destinazione di risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), di competenza regionale, anche ai Comuni che sono stati esclusi, ma rientrano nella vecchia classificazione della legge n. 991 del 25 luglio 1952, ‘Provvedimenti in favore dei territori montani’”. “Sul discorso del dimensionamento scolastico, – ha sottolineato la Presidente – il Comitato si farà portatore, presso l’assessore Roberto Santangelo, di questi timori e paure chiedendogli di convocare un tavolo – recita il testo pubblicato online. Noi sappiamo che c’è la possibilità di derogare, tramite il servizio scolastico regionale, alla norma nazionale e siamo conviti che su questo la Regione Abruzzo sarà molto attenta”. Altro argomento ha riguardato il gruppo di lavoro interistituzionale Giunta-Consiglio che sta lavorando allo sviluppo di una legge quadro sull’Appennino abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sul punto Carla Mannetti ha detto: “È stato fatto un primo passo, con una disamina di tutta la normativa esistente a livello regionale e nazionale – si apprende dalla nota stampa. Come componenti del Comitato stiamo lavorando in prima persona alla stesura di alcune norme di legge che poi consegneremo agli assessori competenti”.

