Comitato Legislazione: emendamento su pdl riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità

Il Comitato per la Legislazione, presieduto da Carla Mannetti, riunito questo pomeriggio, ha votato di comune accordo la definizione di un emendamento al progetto di legge, "Disposizioni per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata". La modifica mantiene l'impianto della norma inserita, aggiungendo tra i destinatari delle relazioni di monitoraggio la commissione competente e il Comitato per la Legislazione e prevedendo la pubblicazione sul sito. Sono proseguite, infine, le audizioni sulla legge regionale 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate). Ascoltate: la responsabile del Centro Antiviolenza La Casa delle Donne nella Marsica; la Presidente dell'Associazione Ananke (PE); la presidente dell'Associazione Donatella Tellini ETS (AQ).

