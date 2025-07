Comitato Legislazione: i centri antiviolenza sulla normativa regionale a tutela delle donne

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Dopo avere fatto il punto sulla “legge anti-spopolamento”, il Comitato per la Legislazione, presieduto da Carla Mannetti, passa al vaglio la normativa regionale del 2006 che disciplina “la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate”. Questo pomeriggio sono state ascoltate: Maria Laura Di Loreto, Coordinamento Antigone; Erika Angelini, Centro Antiviolenza “La Fenice” di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Per la struttura regionale è intervenuto il dirigente del Servizio Tutela Sociale-Famiglia, Tobia Monaco e la responsabile dell’ufficio Integrazione Sociale, Laura Di Russo – recita il testo pubblicato online. Il Coordinamento Antigone, in particolare, ha sollevato la necessità di istituire le cosiddette “case di fuga per le donne”. Si tratta di luoghi di accoglienza che rispondono alla necessità di fornire alle donne, che vivono situazioni di violenza e grave conflitto familiare, la possibilità concreta di allontanarsi fisicamente dal luogo dove la violenza viene perpetrata, nei casi in cui non è possibile chiedere l’allontanamento del coniuge violento o in attesa che venga disposto il provvedimento – recita il testo pubblicato online.

