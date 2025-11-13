Comitato per la Legislazione: pareri su progetti di legge. Continua lavoro su aree interne

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:13 novembre 2025 – 16:53– L’Aquila, 13 novembre – Parere favorevole del Comitato per la Legislazione del Consiglio regionale per i progetti di legge dedicati ai “tirocini formativi nelle biblioteche” (PL 95/2025) e al “riordino del servizio di interruzione volontaria di gravidanza” (PL 96/2025). L’organismo, presieduto dalla consigliera Carla Mannetti, ha esaminato il contenuto delle clausole valutative nelle proposte normative, ritenendole valide – Nella fase finale dei lavori è proseguito il confronto sulla strategia politica regionale legata alla tutela della montagna e dei comuni delle aree interne – Il Comitato, dopo una approfondita fase di verifica dell’attuale normativa di settore in Abruzzo, è intenzionato a proporre una revisione integrale del quadro legislativo, raccogliendo le riflessioni che sono in corso anche a livello nazionale – “E’ in atto un aggiornamento del concetto di comune montano – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ essenziale capire quali novità arriveranno dal Governo centrale al fine di calibrare al meglio l’azione normativa regionale”, ha dichiarato la Mannetti durante la riunione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it