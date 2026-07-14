Comitato ristretto dei Sindaci ASL 02, voto unanime per Giovanni Legnini Presidente: “Subito al lavoro per assicurare servizi e diritti ai territori, specie alle comunità fragili”

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 14 luglio 2026 – Prima riunione operativa per il Comitato ristretto dei Sindaci della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, dopo il turn-over elettorale – si apprende dalla nota stampa. I Sindaci componenti il Comitato (oltre Chieti, quelli di Lanciano, Atessa, Ortona e Castiglion Messer Marino), hanno espresso all’unanimità il loro voto per eleggere il sindaco di Chieti Giovanni Legnini nel ruolo di Presidente – si apprende dalla nota stampa. “Ringrazio i colleghi Sindaci per la fiducia espressa all’unanimità – così il sindaco Legnini, appena eletto presidente – . Il nostro impegno sarà quello di garantire risposte concrete a tutto il territorio della ASL 02, con particolare attenzione alle comunità più fragili, alle aree interne e al diritto alla salute dei cittadini – Ora più che mai è indispensabile un confronto costruttivo, al fine di tutelare e rilanciare la nostra sanità pubblica”. Nel corso della seduta il Comitato ha inoltre avviato l’esame dell’Atto aziendale illustrazto dal Direttore Generale Mauro Palmieri, su cui sono state già formulate alcune osservazioni che saranno oggetto di approfondimenti da parte del DG. Su proposta del neo presidente eletto Legnini, il Comitato all’unanimità ha deciso di aggiornare e concludere l’esame dell’importante documento nel corso della prossima seduta fissata per il 21 luglio alle ore 9.30, dopo aver acquisito le risposte e gli ulteriori contributi da parte del direttore Palmieri.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it