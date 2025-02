Comitato ristretto dei sindaci: “Impossibile valutare un operato che rende strutturale il deficit crescente della sanità provinciale”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti 27 febbraio 2025 – Ultimo Comitato ristretto dei sindaci Asl con il Manager uscente Thomas Schael, presenti il predidente Diego Ferrara e i sindaci Giulio Borrelli, Massimo Tiberini e Agostino Chieffo – Presente anche il neo manager Mauro Palmieri, in servizio effettivo a partire dal primo marzo – Dell’ordine del giorno si soni discussi i punti sul bilancio, il centro di Santa Maria Imbaro, la rimodulazione della rete del 118 e gli interventi del PNRR. “Sul bilancio, a parte l’evidente trasfornazione del deficit in strutturale rispetto al passato, lievitato da poco meno di 14 milioni di euro del 2019 agli oltre 45 di oggi, questo Comitato non può assumere alcuna valutazione, mancando dati per il 2024, documentazioni, parere dei Revisori e prospettive – riferisce il presidente Diego Ferrara – . In merito al Mario Negri Sud, su cui il DG uscente ha assicurato che non ci saranno spoliazioni degli uffici direzionali di Chieti, interessando i settori di formazione e logistica, il Comitato ha chiesto lumi sulla mancata utilizzazione di strutture appartenenti alla Asl in abbandoni – aggiunge la nota pubblicata. In merito alla riorganizzazione del servizio del 118, la proposta di rimodulazione della Asl 2 dovrà essere posta al vaglio della Regione: ci è stato riferito che avendo a che fare con la carenza dei medici, la Asl ha scelto di portare da 9 a 7 le postazioni, aumentando quelle con infermieri – precisa la nota online. Apprezziamo lo sforzo della proposta sulla cui fattibilità dirà la Regione, la nostra preoccupazione è che si peggiorino i tempi attuali dell’intervento nelle aree montane, che già non sono ottimi, soprattutto in termini di tempestività sui codici rossi su cui è necessario l’ausilio di mezzi con medici, da qui la richiesta di presentare come sperimentale e rimodulabile la proposta se un monitoraggio periodico e semestrale dei dati richiederà modifiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per i cantieri PNRR veglieremo sulle conclusioni dei lavori annunciate per la fine di quest’anno su quasi tutte le strutture eccetto San Salvo che dovrebbe finire nel 2026. In chiusura il Comitato ha salutato il manager e gli ha fatto i migliori auguri per il suo incarico a Torino”.

