giovedì, Settembre 25, 2025
Politica

Comitato Ristretto Sindaci, Monaco: dal centrosinistra segnale di unità e rappresentanza

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’elezione del nuovo Comitato ristretto dei Sindaci della ASL Lanciano-Vasto-Chieti segna un importante risultato politico per il centrosinistra, che ha espresso tre dei cinque componenti eletti : Diego Ferrara (Chieti), Giulio Borrelli (Atessa) e Silvana Di Palma (Castiglione Messer Marino). Un segnale chiaro di unità, responsabilità e rappresentanza territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa composizione garantisce un equilibrio tra le diverse anime del nostro territorio: dalle realtà ospedaliere di alta specializzazione ai presìdi sanitari in area montana e disagiata – Una visione condivisa, che guarda alla sanità come bene comune da tutelare e rafforzare Rivolgo un augurio istituzionale anche ai due sindaci eletti dal centrodestra, Angelo Di Nardo (Ortona) e Filippo Paolini (Lanciano), con l’auspicio che il Comitato possa lavorare in modo coeso e costruttivo, al fianco della direzione ASL, per garantire risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale di AVS Alessio Monaco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

