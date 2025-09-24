Comitato Ristretto Sindaci, Monaco: dal centrosinistra segnale di unità e rappresentanza

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “L’elezione del nuovo Comitato ristretto dei Sindaci della ASL Lanciano-Vasto-Chieti segna un importante risultato politico per il centrosinistra, che ha espresso tre dei cinque componenti eletti : Diego Ferrara (Chieti), Giulio Borrelli (Atessa) e Silvana Di Palma (Castiglione Messer Marino). Un segnale chiaro di unità, responsabilità e rappresentanza territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa composizione garantisce un equilibrio tra le diverse anime del nostro territorio: dalle realtà ospedaliere di alta specializzazione ai presìdi sanitari in area montana e disagiata – Una visione condivisa, che guarda alla sanità come bene comune da tutelare e rafforzare Rivolgo un augurio istituzionale anche ai due sindaci eletti dal centrodestra, Angelo Di Nardo (Ortona) e Filippo Paolini (Lanciano), con l’auspicio che il Comitato possa lavorare in modo coeso e costruttivo, al fianco della direzione ASL, per garantire risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale di AVS Alessio Monaco – recita il testo pubblicato online. (com/red)

