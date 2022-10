Commemorazione dei defunti, ecco tutto quello che c’è da sapere su mobilità e viabilità per il ponte del 1° novembre

- Advertisement -

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 29 ottobre 2022 – Sosta, controlli, navette e uffici aperti al cimitero cittadino in occasione delle celebrazioni in onore dei defunti e di Ognissanti – precisa il comunicato. Gli uffici resteranno aperti già oggi e lo saranno anche domenica e martedì 1° novembre per l’accoglienza ai visitatori, anche per informazioni e supporto a quanti andranno in visita ai propri cari che riposano nel territorio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A partire da oggi e fino al 2 novembre un bus navetta gratuito porterà i cittadini all’interno del cimitero dove il transito di altri mezzi sarà vietato – aggiunge testualmente l’articolo online. Le corse saranno continue dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 e partiranno dal piazzale di ingresso del cimitero nuovo, vicino agli uffici – precisa la nota online. “Il nostro cimitero si prepara ad accogliere al meglio i tanti visitatori di questa tre giorni, più pulito e fruibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Allo scopo sono stati intensificati anche i controlli e la vigilanza all’interno per assicurare la sicurezza dei visitatori ed evitare atti vandalici sulle tombe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. – così il sindaco Diego Ferrara con l’assessore Stefano Rispoli e la delegata ai Cimiteri Alberta Giannini – Oltre alle visite, come tutti gli anni si svolgerà la messa al Sacrario Militare, un momento di raccolta per la città e per le celebrazioni legate a questo periodo e il 2 novembre lì si terrà la messa dell’arcivescovo Bruno Forte, come di consueto, alle ore 10, che per il centenario del Milite ignoto, si concluderà con l’inaugurazione di una lapide commemorativa intitolata che lo tributerà del titolo di “cittadino onorario di Chieti”. Da giorni con Teateservizi e Formula Ambiente si sta facendo la necessaria manutenzione straordinaria che non è solo funzionale alla commemorazione, ma che diventerà più intensa grazie a speciali stanziamenti di bilancio – L’Amministrazione sta guardando al futuro della struttura – viene evidenziato sul sito web. In attesa del nuovo, a breve affideremo a due progettisti la rivisitazione del piano regolatore del cimitero monumentale e del vecchio e avremo la possibilità di acquisire siti abbandonati e terreni per la costruzione dei privati, che darà alla struttura modo di svilupparsi a seconda delle esigenze dei cittadini che sono diverse da prima della pandemia”. L’ordinanza per la mobilità prevede: 1) L’istituzione del divieto di sosta con rimozione in via Padre Alessandro Valignani nel tratto compreso tra il civico 100 e l’intersezione con via Boschetto, sul lato destro in direzione piazzale Sant’Anna dal 30 ottobre al 2 novembre, dalle ore 7 alle ore 17 di ciascun giorno, al fine di consentire le occupazioni; 2) L’istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 8:00 del giorno 29 ottobre alle ore 18:00 del giorno 2 novembre nei seguenti tratti viari, al fine di consentire un agevole transito pedonale: – in tutta l’area antistante l’ingresso del cimitero che si affaccia su via Fieramosca, compresa tra l’intersezione con via Fieramosca e il primo cancello; – In tutta l’area antistante il cancello d’ingresso dell’ala nuova del cimitero e degli uffici cimiteriali, ad eccezione dei soli stalli riservati ai disabili – precisa la nota online. 3) L’istituzione delle seguenti limitazioni per il giorno 1° novembre 2022 dalle ore 7:00 alle ore 18:00: – il senso vietato in via Fieramosca all’intersezione con strada per Villa Magna con conseguente senso unico di marcia veicolare in direzione per piazzale Sant’Anna-Strada per Villamagna; – l’obbligo di svolta a sinistra verso Strada per Villa Magna per i veicoli in uscita dalla traversa di via Fieramosca che conduce all’ingressi cimiteriali; – il senso vietato in via Ferri all’intersezione con via Rossi, con conseguente senso unico di marcia veicolare in direzione piazzale Sant’Anna via d’Aragona; – l’obbligo di svolta a destra verso del tratto a monte di via Ferri per i veicoli provenienti da via Rapino; – il divieto di transito veicolare, eccetto residenti, in via Albanese; – il divieto di sosta con rimozione in via Ianni, per un tratto di 50 metri prima e dopo l’ingresso del cimitero e su entrambi i lati della strada – Sono inoltre previsti due stalli di sosta provvisori riservati ai disabili in via Ianni in prossimità dell’ingresso del cimitero dalle ore 7:00 del giorno 29 ottobre alle ore 18:00 del 2 novembre, rimozione forzata per tutti gli altri veicoli.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it