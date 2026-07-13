Commercio, il Sindaco Legnini e l’Assessora Zappalorto incontrano le associazioni di categoria: al centro accessibilità, parcheggi, decoro e Piano commercio. “Metteremo a sistema il comparto con cultura, università e turismo”.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 13 luglio 2026 – Si è svolto questa mattina, su iniziativa del Sindaco Giovanni Legnini e dell’Assessora al Commercio Chiara Zappalorto, un incontro con le principali associazioni di categoria del commercio cittadino – riporta testualmente l’articolo online. Presenti Confcommercio, Confesercenti, CNA, CASA, ANIAC, Confartigianato, Ascom, UPA e CLAAI. Un tavolo di confronto voluto dall’Amministrazione per affrontare insieme ai rappresentanti delle imprese le criticità e le prospettive del commercio a Chieti, in un momento in cui la città si prepara ad affrontare una fase di trasformazione urbana e di rilancio della propria attrattività. Al centro della discussione, in particolare: l’accessibilità della città, con la richiesta delle associazioni di liberare il maggior numero possibile di parcheggi nel periodo transitorio, in attesa del completamento delle nuove strutture in corso di realizzazione; l’organizzazione delle aperture delle attività commerciali in concomitanza con eventi e manifestazioni cittadine, per massimizzare le ricadute economiche delle iniziative sul tessuto commerciale; il calmieramento dei costi dei locali commerciali, tema sollevato con forza dalle associazioni come condizione necessaria per la tenuta e lo sviluppo delle attività, soprattutto nel centro storico; il decoro urbano, inteso come impegno condiviso tra Comune e imprese: da un lato la cura degli spazi pubblici, dall’altro la responsabilità delle attività nel rendere le proprie vetrine un vero e proprio biglietto da visita per la città; un Piano commercio integrato con l’offerta turistica cittadina, capace di valorizzare insieme botteghe, artigianato, ristorazione e patrimonio storico-culturale – si apprende dalla nota stampa. “Ringrazio le associazioni di categoria per il contributo concreto e costruttivo che hanno portato al tavolo e per la disponibilità dimostrata a costruire insieme all’Amministrazione un percorso condiviso per il rilancio del commercio cittadino – così il sindaco Legnini – . Abbiamo inteso sottoporre ai rappresentanti del comparto alcuni temi che richiedono di essere affrontati nell’immediatezza, quali quelli relativi agli orari di apertura dei negozi e pubblici esercizi in relazione al calendario degli eventi, la regolamentazione del decoro urbano e la sicurezza e altre iniziative da affrontare nell’ambito di una programmazione delle attività amministrative di piu ampio respiro come mobilità e parcheggi, la promozione turustica, un nuovo piano per il commercio cittadino, insieme a incentivi per attratre nuove attività e per la tutela degli attività storiche”. “Questo primo confronto ha confermato quanto sia importante costruire un rapporto stabile e continuo con le associazioni di categoria – ha aggiunto l’assessora Chiara Zappalorto – . Il nostro obiettivo è dare vita a un metodo di lavoro fondato sull’ascolto e sulla condivisione, perché le migliori soluzioni nascono dal confronto con chi vive ogni giorno la realtà del commercio cittadino, specie quello di vicinato, anche riconoscendo valore e storia delle attività più longeve – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il commercio rappresenta un elemento fondamentale dell’identità e della vitalità di Chieti: sostenerlo significa rendere la città più attrattiva, più vivibile e più capace di creare opportunità per imprese, lavoratori e cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Questo tavolo sarà solo il primo di una serie di incontri che accompagneranno l’attuazione delle azioni previste, nella convinzione che la collaborazione tra Amministrazione e operatori economici sia la chiave per costruire una strategia di sviluppo efficace da subito e duratura”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 21, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it