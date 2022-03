Commercio, il Tavolo tecnico con le associazioni vara l’Osservatorio cittadino del settore

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 2 marzo 2022 – Via libera

del Tavolo tecnico per il Commercio, riunitosi da remoto nella mattinata

odierna all’osservatorio permanente del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La riunione si è tenuta

stamane in presenza di tutti i componenti dell’organismo voluto dall’Amministrazione

e dalle Associazioni di categoria per condividere scelte e provvedimenti che

hanno come orizzonte il commercio e l’intera filiera di settore della città.

“Si tratta di uno strumento che,

su istanza della categoria, intendiamo concretizzare al fine di supportare l’economia

di settore – illustrano il sindaco Diego

Ferrara e l’assessore al Commercio Manuel

Pantalone – L’osservatorio che intendiamo costruire insieme alla categoria

servirà a fornirci informazioni sull’evoluzione, a livello comunale, del

reddito e dei consumi (aggregati e disaggregati per tipologie di beni) e sui

comportamenti di consumo degli acquirenti – Si tratta di un focus delle dinamiche della

filiera commerciale, in particolare della domanda, utile come strumento di

conoscenza, ma soprattutto di programmazione, al fine di interpretare al meglio

questo importante momento di ripartenza – Si parte dall’analisi dei dati sul

numero di attività al dettaglio nel centro storico, che è subito consolante,

perché le cifre emerse dalle ultime statistiche del Centro studi della

Confcommercio aggiornate al giugno scorso, ci vedono perfettamente in linea con

gli altri capoluoghi assimilabili al nostro, non solo abruzzesi e con un

potenziale addirittura maggiore di città con il doppio degli abitanti – Sono 174

le attività registrate nel centro storico teatino, contro le 133 di Pescara e

le 135 di Ascoli Piceno – riporta testualmente l’articolo online. Dati che ci inducono a proseguire sulla via del

rilancio del commercio cittadino e che danno manforte anche all’ultima

iniziativa partita con il progetto CompraTeatino, mirata proprio ad esprimere

tutto il potenziale della nostra città e del suo comparto commerciale storico – recita il testo pubblicato online. L’Osservatorio

avrà come motore un numero ristretto di sigle, saranno quelle che hanno centri

studi nazionali, come Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato e in

parte Aniac, che ci consentiranno di analizzare i flussi e trarne giovamento

con iniziative e decisioni condivise”.

