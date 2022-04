Commissione acqua, Marcozzi: “Fare chiarezza”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

“Carenze decennali, è il momento di fare chiarezza e proporre soluzioni per risolvere i problemi dell’Abruzzo”. La proposta di istituire una Commissione d’inchiesta regionale che faccia chiarezza sul tema acqua in Abruzzo, ha già iniziato il suo iter formale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi, nel corso di una conferenza stampa, il Capogruppo M5S in Abruzzo e proponente dell’istanza Sara Marcozzi ha approfondito le motivazioni che l’hanno spinta a prendere un’iniziativa di questo genere, con lo scopo di andare in profondità sui tanti problemi che il nostro Sistema Idrico Integrato ha messo in mostra per decenni – precisa la nota online. “Non si può più aspettare per fare chiarezza – L’acqua è un elemento imprescindibile per il benessere di ognuno di noi – aggiunge la nota pubblicata. In Abruzzo ascoltiamo e leggiamo quotidianamente storie di cittadini che si lamentano del servizio idrico – riporta testualmente l’articolo online. Assenza di acqua anche nei periodi invernali e rotture improvvise sono all’ordine del giorno, e condizionano gran parte del nostro territorio, con picchi molto preoccupanti in determinate zone – Dal momento che è proprio Regione Abruzzo a esercitare funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sulle attività dell’Ersi, l’Ente Regionale Servizio Idrico, è necessaria la presenza di un presidio fisso sul tema all’interno delle istituzioni – precisa la nota online. Uno strumento, che finora è mancato, utile a fare da raccordo tra tutte le parti in causa: i cittadini, i comitati, i sei diversi gestori del servizio idrico, la politica – Credo che niente possa essere più funzionale, in questo momento, di una Commissione d’inchiesta che si ponga lo scopo di fare approfondimenti – precisa il comunicato. Nessuna caccia alle streghe, ma solo l’obiettivo di mettere ordine e proporre soluzioni su un tema incredibilmente vasto e caotico – Creando una Commissione in cui far convergere le richieste dei cittadini, si potrà avere contezza dei problemi reali e iniziare a risolverli – Inoltre oggi abbiamo finanziamenti straordinari da programmare, quelli previsti dal PNRR. Sono risorse uniche per l’Italia e per l’Abruzzo, un’occasione che non ci possiamo permettere di perdere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma per fare una programmazione adeguata, serve l’ascolto delle istanze del territorio, per sfruttare al meglio ogni centesimo a disposizione e affrontare problematiche che ci trasciniamo da decenni – precisa il comunicato. Non è frutto del caso ad esempio – prosegue Marcozzi – se l’Abruzzo ha reti idriche pessime, tra le peggiori di tutto il Paese, con la città di Chieti maglia nera tra i capoluoghi di Provincia italiani per la percentuale di dispersione di acqua, oltre il 70%. È soltanto la diretta conseguenza di investimenti assenti o sbagliati nel corso di questi anni, con fondi che sono stati utilizzati più per la riparazione dei danni che per l’efficientamento della rete – recita la nota online sul portale web ufficiale. E questa è soltanto una delle questioni su cui serve fare chiarezza e, soprattutto, trovare soluzioni – precisa la nota online. Il mio augurio – conclude Marcozzi – è che presto la richiesta di istituzione della Commissione possa arrivare in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La mia istanza è stata firmata da altri otto colleghi dell’opposizione – Nel Movimento 5 Stelle da Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari, Francesco Taglieri e Giorgio Fedele, e nei componenti dei gruppi di centrosinistra da Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Dino Pepe e Americo Di Benedetto – Voglio ringraziarli per la sensibilità mostrata, sperando che anche nella maggioranza si comprenda l’urgenza di accendere un faro sul tema – Ci stiamo avvicinando alla stagione estiva e dobbiamo programmare da subito, senza perdere tempo”.

