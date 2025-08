Commissione Acqua, Monaco chiede convocazione immediata

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Il Consigliere regionale Alessio Monaco, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, ha formalmente richiesto nella giornata odierna, con una nota indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, la convocazione immediata della Commissione speciale sull’acqua – si legge sul sito web ufficiale. “La seduta d’insediamento non può più essere rinviata a data da destinarsi – dichiara Monaco – siamo di fronte a una questione cruciale per la tenuta e la programmazione del sistema idrico abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È inaccettabile che, a sei mesi dalla sua istituzione, la Commissione non si sia ancora insediata e non abbia iniziato i propri lavori.” Nella nota inviata, Monaco ha chiesto che l’insediamento – con l’elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario – avvenga prima della pausa estiva dei lavori consiliari – aggiunge la nota pubblicata. La gestione dell’acqua è una priorità strategica e ambientale: la Commissione deve entrare subito nel pieno delle sue funzioni” – conclude Monaco – (com/red)

