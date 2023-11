Commissione Agricoltura e Sviluppo: i lavori

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– La terza Commissione consiliare “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività Produttive,” presieduta da Emiliano Di Matteo ha visto all’ordine del giorno il progetto di legge riguardante la valorizzazione dei negozi storici, sul quale i Commissari hanno espresso parere favorevole a maggioranza – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa si propone di apportare modifiche sostanziali alla legge regionale “Testo unico in materia di commercio,” con l’obiettivo di creare un ambiente favorevole alla preservazione e prosperità di queste attività commerciali che svolgono un ruolo unico nell’identità e nella storia della comunità locale – Il Pdl è stato approvato a maggioranza, evidenziando un impegno condiviso nel promuovere la continuità e la vitalità dei negozi storici nel tessuto economico regionale – Nel corso della seduta odierna, è stato espresso ,inoltre, un parere favorevole all’unanimità sulla risoluzione presentata dal consigliere Pietro Smargiassi a sostegno dell’attività degli edicolanti – precisa la nota online. Questa iniziativa, nata dalle istanze emerse durante la “Notte delle edicole,” si propone di sensibilizzare sull’importanza delle edicole nel contesto economico attuale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La risoluzione ha ottenuto consensi trasversali, evidenziando un impegno condiviso nel sostenere queste attività, considerate non solo esercizi commerciali ma anche presidi culturali e sociali fondamentali. A seguire, sono state approvate all’unanimità due risoluzioni riguardanti il settore vitivinicolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Discussa in prima istanza l’iniziativa del consigliere Dino Pepe per il sostegno all’utilizzo esclusivo del termine “Montepulciano” nell’etichettatura dei vini a denominazione di origine della Regione Abruzzo – In parallelo, la risoluzione promossa dai consiglieri Di Matteo, Febbo, D’Annuntiis, Scoccia, D’Addazio, De Renzis, Verrecchia, Rompicapo, Angelosante, D’Incecco, Cardinali, La Porta, Marcozzi, Cipolletti e Montepara, in materia di disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino – aggiunge testualmente l’articolo online. Nello specifico, l’azione legislativa si incentra su una migliore definizione delle norme concernenti l’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli – Infine, la Commissione ha votato a maggioranza la risoluzione presentata dal consigliere Massimo Verrecchia che propone l’intitolazione dell’Interporto di Avezzano alla prof.ssa Maria Teresa Letta – viene evidenziato sul sito web.

