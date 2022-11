Commissione bilancio: approvato rendiconto 2021

- Advertisement -

– L’Aquila, 25 novembre – Si è chiuso con l’approvazione a maggioranza del testo, il confronto in Commissione “Bilancio, affari generali e istituzionali” sul progetto di legge dedicato al “Rendiconto Generale per l’esercizio 2021”. Una seduta iniziata giovedì 24 novembre alle ore 10.00 e conclusa poco dopo la mezzanotte – recita la nota online sul portale web ufficiale. “I Commissari hanno dimostrato senso di responsabilità e attaccamento ai doveri istituzionali – dichiara a margine della Commissione, il presidente Fabrizio Montepara – I toni della discussione non sempre sono stati pacati, ma questa Presidenza ha garantito a tutti, anche agli oppositori più accesi, la possibilità di esprimere il proprio pensiero nel rispetto delle regole – si apprende dalla nota stampa. L’approvazione del rendiconto è propedeutica alla prossima sessione di bilancio che vedrà questa Commissione in prima linea nella definizione dei fabbisogni futuri della Regione”. (red/ndl)

