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Politica

Commissione Bilancio: ok progetto legge su leale collaborazione. Parere su case editrici ed edicole

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:07 maggio 2026 – 12:07– L’Aquila, 7 maggio – La Prima commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, convocata dal presidente Vincenzo D’Incecco, ha espresso parere favorevole all’unanimità, con l’astensione delle opposizioni, sul progetto di legge di iniziativa della Giunta, recante modifiche ad alcune norme regionali, sulla base delle risultanze delle interlocuzioni con il Governo centrale in attuazione del principio di leale collaborazione – All’ordine del giorno sono stati inseriti poi, nel corso dei lavori, due progetti di legge per l’espressione del parere finanziario – Si tratta della proposta su “Interventi a sostegno della partecipazione autonoma delle Case Editrici abruzzesi a fiere del libro nazionali e internazionali” e su “Disposizioni per la valorizzazione e la modernizzazione delle edicole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Modifiche alla l.r. 23/2018 (Testo unico del Commercio), entrambi i progetti hanno ottenuto il parere favorevole dei commissari espresso all’unanimità, e torneranno in discussione in Quinta Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”per il parere finale di merito – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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