Commissione Bilancio su Teateservizi sull’attività dell’Amministrazione

Chieti – Nella mattina di oggi si è riunita la

Commissione Bilancio presieduta dal consigliere Edoardo Raimondi, tema della

seduta la situazione della partecipata comunale Teateservizi, alla luce della

nomina del liquidatore da parte del Comune, quale socio unico

“Nella Commissione di oggi si sono chiariti,

dopo più di un mese di difficoltà e di lavoro, aspetti cruciali relativi alla

condizione della società partecipata di Teateservizi – riferisce il consigliere

presidente Edoardo Raimondi

– La nomina del dottor Luca Di Iorio in qualità di liquidatore non può che

rendermi e renderci sicuri del percorso di legalità e di trasparenza che verrà

attuato per garantire lavoratori e servizi, soprattutto alla luce delle ultime

attuato per garantire lavoratori e servizi, soprattutto alla luce delle ultime

vicende giudiziarie che trovano premesse lontane

È sicuramente necessaria una riorganizzazione

dei servizi assolti dalla partecipata, bisogna farlo per il bene della città:

le azioni intraprese due giorni fa potevano avvenire con tempistiche diverse,

ma, al contempo, sappiamo tutti quanto problematico sia lo stato contabile e

societario della società, inserito nel processo di accertamento e verifica di quello

del Comune – si apprende dalla nota stampa. Al di là dei toni accesi della Commissione di oggi, il momento di

confronto è stato sicuramente utile e dovuto: prevedremo un percorso

costruttivo su questa tematica imprescindibile, anche per la tenuta finanziaria

Si inizia un percorso completamente nuovo, da

Si inizia un percorso completamente nuovo, da

affrontare con estrema serietà. Sono sicuro che il dottor Di Iorio potrà

garantirla nell’estremo rispetto di legalità e chiarezza – Ringrazio anche il

consigliere e delegato alle partecipate Andrea Rondinini per aver preso parte

ai lavori, contribuendo a chiarire passaggi sul lavoro fatto e, ovviamente, a

fare il punto su una situazione delicatissima, su cui si deve fare informazione,

ma non si può fare propaganda, o cercare una visibilità che non ha nulla a che

vedere con uno spirito sinceramente costruttivo –

È certo che l’Amministrazione porterà avanti

con la città un’operazione di chiarezza e trasparenza, anche di concerto con il

liquidatore per illustrare le scelte e lo stato dell’arte in progress. Lo

faremo anche con la Commissione Bilancio, programmando appena possibile nuove

sedute, come annunciato stamattina, in tempi e modi opportuni rispetto al

lavoro in corso e, soprattutto, per arrivare in serenità alla conoscenza dello

stato dell’arte e, per quanto possibile, alla massima condivisione”.

