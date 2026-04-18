Commissione europea: nuove direttive per crisi energetica

La Commissione Europea è al centro dell’attenzione in queste ore, con notizie di ultim’ora che la pongono in cima ai trend sui motori di ricerca. Si parla di un nuovo piano che va dallo smart working agli sconti sui mezzi pubblici, con l’obiettivo di ridurre le bollette energetiche. Queste misure, che mirano a incentivare l’efficienza energetica, potrebbero avere un impatto significativo sul futuro del lavoro e sulla mobilità sostenibile.
La bozza del piano Ue prevede anche l’assenza di una tassa sugli extraprofitti, puntando invece su incentivi concreti per promuovere uno stile di vita più green e rispettoso dell’ambiente. Si prevede che queste proposte possano portare a cambiamenti significativi nel modo in cui cittadini e aziende affrontano la questione energetica.
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