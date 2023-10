Commissione Istruzione su mensa

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 10 ottobre 2023 – Nella giornata di oggi la Commissione Pubblica istruzione si è riunita sulla situazione del servizio di refezione scolastica – si apprende dal portale web ufficiale. Alla seduta hanno partecipato il sindaco Diego Ferrara, gli assessori alla Pubblica Istruzione e Commercio Teresa Giammarino e Manuel Pantalone, in presenza anche della dirigente di competenza Angela Falcone – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Abbiamo riferito i problemi che ci mettono nell’impossibilità di erogare il servizio mensa in modo regolare – così il sindaco Diego Ferrara – Comprendiamo l’importanza cruciale di questo servizio per il benessere degli studenti e stiamo attivamente lavorando per individuare soluzioni alternative temporanee finché non potremo fare un nuovo affidamento – L’impegno prioritario è quello di assicurare che gli utenti continuino ad avere accesso a pasti nutrizionalmente bilanciati, l’Ente in questo momento non riesce a garantire un servizio continuativo per questo siamo al lavoro su tutte le opzioni possibili, anche su una proposta arrivataci dei genitori, con l’invito a valutare la possibilità che siano le famiglie a stabilire dirette convenzioni con servizi di catering esterni – precisa la nota online. Ipotesi che riteniamo estremamente valida e di cui stiamo vagliando attentamente la fattibilità. Per garantire che tutto si svolga in modo adeguato e in conformità con le normative vigenti, abbiamo iniziato un proficuo dialogo con i dirigenti scolastici, la cui leadership è fondamentale in questa fase critica e per i quali forniremo tutto il nostro supporto – riporta testualmente l’articolo online. Coinvolgendo i genitori interessati e in sinergia anche con la ASL, stiamo valutando se sia possibile stabilire convenzioni con servizi di catering esterni che soddisfino rigorosi standard di qualità e sicurezza alimentare – Allo scopo stiamo esaminando attentamente le normative locali e nazionali che regolano la fornitura di pasti nelle scuole, per garantire che qualsiasi iniziativa di catering esterno sia in piena conformità con le leggi vigenti, per questo è indispensabile instaurare una stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta di un momento difficile, siamo in una morsa che ci impone di fare scelte anche impopolari, ma vogliamo arrivare a una soluzione anche alternativa, ma concertata con le famiglie e tutti i soggetti coinvolti – Per questo apriamo le porte a proposte, ma anche idee e suggerimenti, non avendone ricevute fino ad oggi alcuna da parte di quanti siedono in Consiglio e ci contestato sulla stampa o confondendosi nella protesta di chi legittimamente chiede di essere informato – riporta testualmente l’articolo online. È un momento difficilissimo, anche per i lavoratori della mensa, proprio dei quali abbiamo incontrato ieri ma riteniamo che solo attraverso un approccio trasparente e la collaborazione di tutti gli interessati potremo affrontare questa e costruire una strada che assicuri nell’immediato il sostegno e il servizio di cui i bambini hanno bisogno”. “La Commissione Pubblica istruzione continuerà ad esercitare il suo ruolo di confronto, ma anche di comunicazione dell’evolversi di questa delicata situazione – così la presidente Gabriella Ianiro – . La condivisione è sempre la strada migliore quando si affronta un problema che riguarda la comunità e una fetta sensibile di essa – viene evidenziato sul sito web. L’auspicio è quello di arrivare presto a una soluzione, abbiamo chiuso la riunione con l’impegno a riunirci non appena si concretizzerà un’ipotesi concretizzabile, a cui l’Amministrazione sta lavorando, non potendo fare altrimenti”.

