Commissione Mensa. L’assessore Giammarino: “Un confronto costruttivo sul servizio e sulle esigenze dei piccoli utenti”.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 11 dicembre 2025 – Si è riunita questa mattina la Commissione Mensa, presieduta dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Teresa Giammarino, alla presenza della presidente della Commissione Sanità Gabriella Ianiro, i gestori del servizio SH Gestione, rappresentati dal responsabile mensa Francesco Ciccocelli, dal responsabile amministrativo Mario Camponi e dalla dietista del centro cottura – Hanno partecipato i commissari, i rappresentanti dei genitori e dei docenti dei quattro Istituti Comprensivi, insieme ai delegati dei dirigenti scolastici – precisa il comunicato. Presenti anche la funzionaria e gli istruttori del settore Pubblica Istruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Durante l’incontro sono stati affrontati il gradimento dei menu, la possibilità di migliorare alcune preparazioni — riferisce l’assessora Teresa Giammarino – in particolare quelle a base di pesce e il tema delle numerose richieste di “pasto in bianco”, spesso non legate a reali esigenze di salute – si apprende dalla nota stampa. Non sono emerse criticità sulle diete speciali e dalle sub-commissioni è arrivata conferma del buon andamento complessivo del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. È stato un momento di confronto molto positivo, che conferma la volontà comune di migliorare continuamente il servizio mensa – viene evidenziato sul sito web. Ringrazio tutti i partecipanti per il contributo costruttivo e per l’impegno nel garantire ai nostri bambini un’alimentazione sana, equilibrata e attenta alle loro esigenze”.

