Commissione mensa, Sindaco e assessore Giammarino invitano al dialogo

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 15 marzo 2022 –

Nella mattinata odierna il sindaco Diego Ferrara ha presieduto la Commissione

Mensa, svoltasi nella sala conferenze del Museo Barbella, in presenza dell’assessore alla Pubblica

istruzione Teresa Giamnarino, della dirigente e del funzionario dell’Ufficio

comunale preposto, delle dirigenti dei quattro Comprensivi scolastici cittadini,

di due dei tre consiglieri comunali commissari, dei rappresentanti dei genitori

e dei responsabili della Ladisa, ditta che si occupa della gestione pro tempore

della refezione scolastica

“All’ordine del giorno della

seduta abbiamo voluto porre il confronto sulla qualità del cibo e l’imminente attivazione

delle sub commissioni, in grado di testare la qualità dei pasti e proporre

soluzioni e istanze al fine di prevenire e affrontare qualsiasi criticità –

riferiscono il sindaco Diego Ferrara

e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Teresa

Giammarino – L’incontro è servito a gettare le basi del percorso condiviso

che faremo con scuole e genitori, affinché il cibo possa essere gradito ai

ragazzi e non si creino fraintendimenti con le famiglie – Purtroppo le

condizioni del servizio sono dettate, com’è noto, da una situazione

condizioni del servizio sono dettate, com'è noto, da una situazione determinatasi a fronte delle sentenze dei giudici amministrativi

intenzione, dal momento che si parla di un servizio sensibile perché riguarda i

nostri ragazzi, fare in modo che si svolga con meno problemi possibili

mesi effettivi di ripristino della mensa, ricominciata solo il 6 dicembre

scorso, non sono giunte all’Amministrazione segnalazioni preoccupanti né da

parte delle scuole, né dei genitori, come entrambe le parti oggi hanno

tutti, essendo il gestore, gli operatori, gli insegnanti e le dirigenti parte attiva della filiera dei controlli

tutti, essendo il gestore, gli operatori, gli insegnanti e le dirigenti parte attiva

Non è pensabile lanciare

Non è pensabile lanciare

allarmi che non trovino fondamento, o affidare opinioni e insoddisfazioni alla

stampa, senza metterle nero su bianco con chi ha il dovere, oltre che il potere

di provvedere: questo è un servizio delicato, che non si migliora con la

propaganda o attaccando l’Amministrazione, ma avendo la volontà di lavorare

insieme, remando tutti dalla stessa parte – Noi lo facciamo da mesi e nelle

condizioni anche più sfavorevoli abbiamo sempre fatto tutto ciò che normative,

regolamenti e buonsenso richiedevano – Vogliamo pensare che quello di oggi sia

un nuovo inizio: con la fine dell’emergenza pandemica anche i genitori che sono

parte delle sub Commissioni entreranno a pieno titolo nella filiera di

monitoraggio, perché potranno andare nelle scuole e nei centri cottura ad

assaggiare i cibi e verificare le condizioni di preparazione, prima a causa dei

protocolli covid non è stato possibile – Con la Ladisa e tutti i soggetti ci

rivedremo a breve, al fine di rendere i menu più confacenti alle aspettative e

al gradimento dei ragazzi, in modo che il pasto sia e resti un momento di

aggregazione e di relax fra una lezione e l’altra”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti.