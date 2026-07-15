Commissione Pari Opportunità su PdL istituzione del Garante per le donne vittime di violenza

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:15 luglio 2026 – 14:01(ACRA) – La Commissione Regionale per le Pari Opportunità, nella seduta di lunedì 13 luglio, si è espressa sul Progetto di Legge n. 140/2026, “Istituzione del Garante Regionale per i diritti delle donne vittime di violenza”. Prima firmataria della proposta è la consigliera regionale, Erika Alessandrini: il testo è stato, inoltre, sottoscritto da tutte le donne elette in Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. “Il parere – spiega la presidente di Commissione, Rosa Pestilli – è il frutto di settimane di lavoro collegiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La I Sottocommissione Legislazione e Sviluppo Economico ha condotto l’analisi normativa, evidenziando a maggioranza le sovrapposizioni con gli organismi esistenti – La II e la III Sottocommissione hanno contribuito nelle rispettive aree di competenza – L’Ufficio di Presidenza ha coordinato l’intero percorso, garantendo completezza e rispetto dei tempi”. “La Commissione – sottolinea Pestilli – ha ritenuto doveroso ascoltare chi opera in prima linea – si apprende dal portale web ufficiale. Sono intervenuti i Centri Antiviolenza regionali, i coordinamenti delle CPO territoriali e rappresentanti della rete antiviolenza, che hanno chiesto con fermezza di non procedere all’approvazione del PdL, esprimendosi contro qualsiasi ipotesi di emendamento per la natura strutturale delle criticità rilevate”.Il Difensore Civico Regionale, Umberto Di Primio, ascoltato dalla Commissione, ha rilasciato una dichiarazione a margine della seduta: “Ringrazio la Commissione per aver voluto ascoltare anche la difesa civica in questo percorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Credo che l’iniziativa politica del Consiglio regionale vada rispettata per la forma che ha assunto – Quello che auspichiamo, però, è che ci sia sempre una maggiore armonizzazione e che non vi sia una duplicazione delle funzioni ma anche dei percorsi – aggiunge la nota pubblicata. Siamo sicuri che sia la Commissione pari opportunità che il Consiglio regionale sapranno trovare un momento di sintesi, nella certezza che la scelta finale servirà a rafforzare la tutela delle persone vittime di violenza di genere, tutelandone il percorso di recupero”.Queste le motivazioni che hanno indotto la Commissione a esprimere parere non favorevole: il PdL istituisce una figura monocratica di nomina politica con indennità annua di 15.840 euro, attribuendole 12 funzioni già esercitate dalla CPO (L.R. 26/2012), dalla Consigliera di Parità (D.Lgs. 198/2006) e dai CAV (L.R. 31/2006); il residuo operativo, dedotta l’indennità, ammonta a meno di 350 euro al mese per l’intero territorio regionale; la creazione di un organo retribuito con funzioni analoghe a quelle di un organismo statutario che opera gratuitamente configura una violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e un contrasto con le Direttive UE 2024/1499 e 2024/1500.“La CPO – precisa la Pestilli – ha indicato una strada concreta: riprendere la riforma della L.R. 31/2006, ferma da vent’anni, i cui cantieri erano stati aperti dal Comitato per la Legislazione e poi abbandonati – aggiunge la nota pubblicata. Le direttrici: aggiornamento normativo, rafforzamento finanziario dei CAV, istituzione dell’Osservatorio regionale, potenziamento della CPO. Armonizzare il sistema, non frammentarlo”, e dichiara: “Per la prima volta questa Commissione ha dimostrato di essere un organo imparziale, con una grande capacità di ascolto – riporta testualmente l’articolo online. Mi associo alle colleghe, ai CAV e al Difensore Civico: non è in discussione la bontà dell’azione e confermo la mia stima nelle Consigliere del nostro Consiglio Regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’Assemblea chiediamo però di raccogliere la nostra proposta: riprendiamo il percorso della riforma della L.R. 31/2006, istituiamo l’Osservatorio, continuiamo ad investire sui Centri Antiviolenza e diamo dignità agli organismi di parità già esistenti dove è gia normato – riporta testualmente l’articolo online. Questa è la strada”. “Preme evidenziare che dietro il parere votato oggi c’è un lavoro che non si vede ma che esiste: riunioni ad orari improponibili, nel weekend, notte e giorno, senza alcuna formalizzazione se non qualche seduta di Sottocommissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto questo senza percepire alcun compenso, mosso unicamente dal senso di responsabilità verso le donne e la comunità abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È mio dovere portare alla luce questo impegno silenzioso e costante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa è la cultura del rispetto”, conclude la presidente Rosa Pestilli – aggiunge la nota pubblicata.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it